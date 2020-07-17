В Орловской области работники культуры получат шанс на миллион

К запуску в регионах готовится программа «Земский работник культуры».

Подробности сообщили в региональном отделении политической партии «Единая Россия». Федеральная программа «Земский работник культуры» может появиться по аналогии с такими же медицинской и образовательной программами. Но прежде «Единая Россия» планирует провести в регионах ее общественное обсуждение.

Сообщается, что активисты на местах «изучат потребность в кадрах в учреждениях культуры на местах и проанализируют конкретные меры поддержки, которые должны быть заложены в программу». Затем предложения будут переданы в Министерство культуры РФ, и если они будут одобрены, программу смогут запустить. Вероятнее всего, так оно и будет, поскольку заняться этим вопросом поручил президент Владимир Путин. По словам первого зампреда комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой, проект может быть запущен уже в 2021 году.

«Мы модернизировали сельские дома культуры, сельские кинотеатры, модульные библиотеки, закупили инструменты и необходимое звуковое и сценическое оборудование, — сказала она в ходе селекторного совещания. — Но затем столкнулись с проблемой, что далеко не все работники умеют всем этим пользоваться. Поэтому такая программа действительно необходима».

Уже известны и предварительные параметры проекта. Так, программой предполагается предоставлять единовременные выплаты работникам культуры, которые переедут в сельскую местность и трудоустроятся там по специальности. Для Дальнего Востока размер выплаты предложено установить в 2 миллиона рублей, а для всех остальных федеральных округов – в 1 миллион.

В Орловской области проект не только поддержали, но и уже призвали его расширить. Сейчас он ориентирован на работников культуры в районных ДК. Орловцы же предлагают распространить его действие и на сотрудников школ искусств.

«Помимо этого, необходимо привлекать к программе специалистов не только с высшим образованием, но и выпускников колледжей и училищ. Это существенно повлияет не только на развитие культуры в районах, но и улучшит качество образования», — считает Алла Егорова, региональный координатор проекта «Культура малой Родины».

ИА «Орелград»