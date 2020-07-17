В Орловской области завели дела о расстреле нацистами мирного населения

17.7.2020 | 13:04 Новости, Общество

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Факты установлены в Должанском и Шаблыкинском районах

Следственное управление СК по Орловской области возбудило два уголовных дела об убийстве нацистами мирного населения в ходе Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Так, на территории населенного пункта Третье Нижнее Долгое Должанского района Орловской области установлено место захоронения жертв из числа мирного населения, расстрелянных в 1942 году в период оккупации Орловской области немецко-фашистскими захватчиками», — говорится в сообщении. Поисковики нашли четыре человеческих скелета с повреждениями от пуль на костях.

«Кроме того, на территории Шаблыкинского района Орловской области установлено место захоронения 14 жертв из числа мирного населения, расстрелянных 20 мая 1942 года в период оккупации деревни Погорельцево немецко-фашистскими захватчиками», — говорится в сообщении.

Преступления подтверждаются словами местных жителей и архивными документами. СК продолжает расследование. Также проверяются сведения о преступлениях финских солдат, которые наравне с немецкими издевались над жителями Орловщины.

«Оккупация Орловской области нацистами в годы Великой Отечественной войны длилась с октября 1941 года по август 1943 года. За это время, по неполным данным, гитлеровцами было убито свыше 80 тысяч мирных жителей — женщин, детей стариков. Свыше 200 тысяч человек были угнаны на каторгу в Германию», — напомнили в СК.

ИА «Орелград»

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