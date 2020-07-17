В Спасском-Лутовиново проведут шахматный турнир

Разумеется, он будет «Тургеневским».

В субботу, 18 июля в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново проведут первый Тургеневский шахматный турнир. Об этом рассказали на странице музея в соцсетях. Ожидается присутствие высоких гостей.

Так, судя по опубликованной программе турнира, любители шахмат смогут поучаствовать в сеансе одновременной игры с московским гроссмейстером Валерием Чеховым, а также послушать лекцию экс-президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. В программе мероприятия есть и разбор тургеневской шахматной партии.

Сообщается, что для гостей музея, которым не интересен турнир, в этот день по-прежнему будет работать «тур-конструктор» выходного дня, но с небольшими коррективами.

ИА «Орелград»