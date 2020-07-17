В Спасском-Лутовиново проведут шахматный турнир

17.7.2020 | 9:59 Культура, Новости

Читайте нас в Telegram

Разумеется, он будет «Тургеневским».

В субботу, 18 июля в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново проведут первый Тургеневский шахматный турнир. Об этом рассказали на странице музея в соцсетях. Ожидается присутствие высоких гостей.

Так, судя по опубликованной программе турнира, любители шахмат смогут поучаствовать в сеансе одновременной игры с московским гроссмейстером Валерием Чеховым, а также послушать лекцию экс-президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. В программе мероприятия есть и разбор тургеневской шахматной партии.

Сообщается, что для гостей музея, которым не интересен турнир, в этот день по-прежнему будет работать «тур-конструктор» выходного дня, но с небольшими коррективами.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования