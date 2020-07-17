Залогин опроверг связь между качеством медпомощи и смертностью от коронавируса

Глава орловского депздрава считает, что умершим пенсионерам навредили родственники

Смертность от коронавируса в Орловской области связана с возрастом больных, а не с качеством оказания медпомощи. Так на брифинге 16 июля глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин попытался объяснить, почему в Орловской области от COVID-19 умирают чаще, чем в соседних регионах.

— Могу сказать, что смертность, наверное, зависит от следующих моментов: анализируя тех умерших, 75 человек, мы видим, что они имели тяжелую сопутствующую патологию. Большинство из них, более 70%, это люди более старшего возраста. Получается, что среди заболевших [в соседних регионах] меньше попадается людей, которые входят в группу риска, соответственно и смертность будет ниже, — сказал Залогин.

При этом чиновник не исключил, что свою лепту в смерть пенсионеров могли внести родственники. «Возможно, в тех регионах население не контактировало со своими пожилыми и страдающими тяжелыми заболеваниями родственниками», — указал он еще одну потенциальную причину разницы в статистике умерших по ЦФО.

На брифинге Залогин похвалился, что «в целом процент умерших у нас составляет — 1,4, что ниже среднего по Российской Федерации (1,59%)». Но скромно умолчал, что в Орловской области зафиксирован самый высокий показатель смертности от коронавируса среди регионов Черноземья.

ИА «Орелград»