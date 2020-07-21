Орловские спасатели рассказали о пожаре с холодильником

Квартира во Мценске сгорела из-за неисправной бытовой техники.

Вчера, 20 июля во Мценске горела трехкомнатная квартира на улице Машиностроителей. Пожар случился, скорее всего, из-за короткого замыкания в холодильнике. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании спасатели получили около 14.00. Огонь охватил квартиру на последнем этаже пятиэтажки. Черный дым был виден издалека. Из дома пришлось эвакуировать 10 человек. В ликвидации пожара участвовали восемь огнеборцев. На месте работали добровольцы, сотрудники электросетей, газовой службы и скорой помощи.

Известно, что в результате пожара на кухне сгорел холодильник, обгорела стена за ним, оплавилось окно, квартира оказалась закопчена по всей площади.

— Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание в холодильнике. Размер материального ущерба устанавливается, — уточнили в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»