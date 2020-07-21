Под Орлом пенсионер убил соседа и расчленил труп

Пропавшего жителя Новосильского района искали несколько дней.

СКР по Орловской области отчитался о раскрытии жестокого убийства в Новосильском районе. 73-летний местный житель зарезал соседа и расчленил его труп.

14 июля этого года в Новосильском районе пропал 65-летний мужчина. Его искали несколько дней. В ходе поисков в деревне Горенка было обнаружено расчлененное тело, в котором удалось опознать пропавшего.

По версии следствия, преступником является местный житель, который уже сознался в убийстве. Он рассказал, что в ссоре несколько раз ударил знакомого ножом. Ранения оказались смертельными. Тогда убийца расчленил тело жертвы и прикопал в лесополосе.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — пояснили в пресс-службе СК.

ИА «Орелград»