Под Орлом «Шевроле» вылетел с трассы

Водитель не смог справиться с управлением.

Вчера под Орлом на трассе Жудерский-Хотынец-Большое Юрьево-Алехино автомобиль вылетел с трассы. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, водитель не смог справиться с управлением.

Около 16.00 31-летний мужчина на «Шевроле Ланос» ехал от деревни Алехино в сторону Хотынца. В какой-то момент он» не справился с рулевым управлением» и оказался в кювете на противоположной стороне дороги.

— В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, госпитализирован, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»