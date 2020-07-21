Телефонные мошенники испортили статистику орловской полиции

21.7.2020 | 9:32 Новости, Общество, Происшествия

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С начала года преступники обманули больше 250 орловцев

За полгода в Орловской области совершено 254 телефонных мошенничества, сообщил начальник штаба УМВД Анатолий Госсельбах на ведомственном совещании.

По его словам, случаи телефонного мошенничества «продолжают сказываться» на состоянии криминогенной обстановки в регионе. Преступники воруют и выманивают деньги орловцев всевозможными способами: с использованием средств мобильной связи, а также через Интернет, в том числе с помощью онлайн-сервисов.

ИА «Орелград»

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