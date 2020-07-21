В Орле иномарка сбила женщину

21.7.2020 | 10:25 Новости, Происшествия

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Пострадавшая переходила дорогу не по «зебре».

Вчера, 20 июля в Орле «Дэу» наехала на 58-летнюю женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД, авария произошла около 18.30 на Карачевском шоссе в районе дома №104. За рулем иномарки был 31-летний мужчина, он двигался в сторону Брянска. Женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

От удара машины пешеход, видимо, пострадала не сильно: сообщается, что после осмотра в больнице им. Семашко женщину отпустили домой.

ИА «Орелград»

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