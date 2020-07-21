В Орле образование чиновников оплатят грантами из областного бюджета

Правительство утвердило правила обучения госслужащих.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило порядок профессионального развития государственных служащих. Согласно этому документу из областного бюджета должны выделяться деньги на дополнительное образование чиновников.

Порядок финансирования будет регламентировать другое постановление правительства региона. Оно также было подписано губернатором Андреем Клычковым. Согласно ему образовательным организациям из областного бюджета будут выдаваться гранты в форме субсидий. Они призваны возместить учреждениям затраты, связанные с обучением государственных гражданских служащих по программам дополнительного профессионального образования.

Из документа следует, что размер гранта рассчитывается в соответствии с нормативами затрат на оказание государственных услуг. Они установлены на федеральном уровне, поэтому, теоретически, тратить астрономические суммы на обучение чиновников область не сможет.

Чтобы получить грант, образовательной организации потребуется заключить соответствующее соглашение с областной администрацией по типовой формой, утвержденной департаментом финансов. Кстати, в нем прописан порядок возврата средств в случае, если выяснится, что грант был потрачен не по целевому назначению.

Впрочем, деньги будут выдавать по факту обучения. После его окончания образовательная организация обязана отчитаться и представить в областной департамент сведения о чиновниках, прошедших обучение, и о результатах. В частности, если вдруг какой-то чиновник получит «неуд» или будет отчислен, сведения о нем также должны быть включены в отчет. Кроме того, к отчету придется прикладывать копии удостоверений о повышении квалификации и дипломов о профессиональной переподготовке, полученных гражданскими служащими.

ИА «Орелград»