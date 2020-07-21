В Сети появилась история о невероятных орловских грузчицах

21.7.2020 | 13:34 Новости, Общество

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Пять женщин за два часа погрузили 5 000 кирпичей «с перерывом на обед с бутылкой водки».

Пользователь «Пикабу» поделился историей о сильных орловских женщинах из середины «нулевых». Рассказ набрал популярность и вышел в топ развлекательного сайта за день.

По словам мужчины, в те годы он возил на КамАЗе орловский кирпич в Московскую область – там его было выгоднее продавать. В один из рейсов самосвал загружали пять женщин. За два часа они погрузили в кузов 5000 кирпичей «с перерывом на обед с бутылкой водки». Водитель приехал в подмосковную деревню Жёдочи, где ту же партию кирпича выгружали 12 уроженцев Молдавии. Несмотря на то, что они были мужчинами и их было больше, на выгрузку им потребовалось шесть часов. Узнав, что самосвал за два часа загрузили пять женщин, молдаване «потухли».

«Не знаю, что им говорил прораб, но следующие рейсы разгружали за два часа, те же двенадцать человек. 2,4 молдавских мужиков против одной орловской женщины!», — заключил автор, имея в виду производительность труда.

ИА «Орелград»

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