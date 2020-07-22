Искусственный интеллект научился считать орловских свиней

Нейронная сеть еще и измеряет хрюшкам температуру на расстоянии.

Орловский кластер ГЛОНАСС (Кластер-57) презентовал разработку белгородской компании «ЦентрПрограммСистем». Ее специалисты создали нейронную сеть, которая умеет считать свиней в стадии и удаленно измерять температуру животных.

«ЦентрПрограммСистем» около полутора лет занимается цифровизацией сельского хозяйства. Новый проект направлен на «сведение к минимуму «человеческого фактора», проверку возможностей искусственного интеллекта в распознавании животных в большом скоплении и их подсчета», рассказали в пресс-службе Кластера-57.

— Комплексное решение представляет собой систему, состоящую из мобильного комплекса фото-видео фиксации и обработки изображений, модуля сбора, анализа и хранения данных, а также подсистемы формирования отчетности по заданным параметрам. Возможна реализация решения с применением квадрокоптера», — рассказал руководитель проекта Виктор Ментешов.

Искусственный разум оценивает неплохо: свиньи в станках оказались посчитаны с точностью до 94%, а животных, которые проходили через отгрузочную рампу, сосчитали почти всех (99%).

ИА «Орелград»