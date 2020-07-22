Орловским землевладельцам пригрозили крупными штрафами

22.7.2020 | 7:00 Новости, Общество

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Землю в Орловской области проверят на пожарную безопасность.

Россельхознадзор выпустил обращение к жителям Орловской области с напоминанием о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения. В ведомстве подчеркнули, что распоряжением правительства Орловской области на территории региона введен особый противопожарный режим, что обусловлено повышением класса пожарной опасности.

В связи с этим специалисты напоминают, что «наличие сухостоя сорных растений на землях сельскохозяйственного назначения может стать причиной пожаров, которые могут привести к уничтожению плодородного слоя почвы, причинить вред здоровью и жизни граждан, а также объектам животного мира».

Поэтому правообладатели (собственники, землевладельцы, землепользователи и арендаторы) обязаны защищать сельскохозяйственные угодья от зарастания сорняками. Им также необходимо своевременно скашивать траву и убирать мусор «в пределах границы соответствующего земельного участка, определяемой на основании кадастрового или межевого плана».

Управление Россельхознадзора также предупреждает, что специалисты этого ведомства будут проводить так называемые контрольно-надзорные мероприятия. Их цель заключается в выявлении заросших сорняками земель сельхозназначения и привлечении виновных к административной ответственности. Кстати, напомнили орловцам и о том, что штраф для граждан за зарастание земельных участков варьируется от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч.

«При возникновении интересующих вопросов, а также при наличии фактов нарушения земельного законодательства, выразившихся в зарастании земель сельскохозяйственного назначения сорной и древесно-кустарниковой растительность, просим обращаться в соответствующие отделы государственного земельного надзора», — заключили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»

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