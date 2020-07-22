Прокуроры заставят чиновников пересмотреть зарплату в орловском Доме ребенка

22.7.2020 | 9:18 Новости, Общество

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Владислав Малкин встретился с представителями коллектива учреждения.

Правительство Орловской области восстановит права работников орловского Дома ребенка с учетом их работы в период пандемии коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Сообщение на сайте ведомства еще до окончания официальной проверки позволяет сделать вывод, что права сотрудников учреждения все-таки были нарушены. Ранее они жаловались на маленькую зарплату за июнь.

Как уже писал «Орелград», нянечки, медсестры и педагоги Дома ребенка рассказали, что из-за коронавируса вынуждены работать вахтами по две недели. Количество часов, проведенных на работе, стало больше. А зарплату они получили меньше, чем ожидали.

Прокуратура объявила о проверке ситуации в Доме ребенка по сообщениям СМИ. Вчера, 21 июля, с представителями коллектива учреждения встретился новый областной прокурор Владислав Малкин. Он поблагодарил их за самоотверженный труд и отметил, что сотрудники Дома ребенка достойно выполняют свои служебные обязанности.

— Прокуратурой области совместно с органами власти региона будет проработан вопрос восстановления прав работников учреждения с учетом условий его функционирования  в период противодействия распространению коронавирусной инфекции, — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Официальная проверка продолжается.

ИА «Орелград»

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