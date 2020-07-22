Угрожающее людям растение обнаружили под Орлом

22.7.2020 | 7:30 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Специалисты идентифицировали опасный сорняк, способный вызывать аллергию.

Как сообщили в Орловской лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, полыннолистная амброзия (Ambrosia artemisifolia) была обнаружена на территории Залегощенского района. Оттуда на исследования был доставлен образец вегетирующего растения. Эксперты идентифицировали его как карантинный объект. Информация об обнаружении данного растения незамедлительно была направлена в управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия соответствующих мер.

Дело в том, что амброзия полыннолистная считается очень опасным и агрессивным сорняком, который легко приживается на новом месте. Наиболее часто страдают от нее яровые хлеба и пропашные культуры, особенно подсолнечник. Опасна она и для здоровья людей. Ее пыльца способна вызвать мощную аллергическую реакцию.

По внешнему виду она напоминает полынь, отсюда и такое название. Амброзия способна достигать в высоту 1,8 метра. Но еще более мощная у нее корневая система. Специалисты говорят, что она вырастает до 4 метров в длины.

«Вредоносность амброзии велика, — пояснили в Орловском филиале ФГБУ ЦНМВЛ. — Развивая мощную надземную массу и корневую систему, амброзия сильно подавляет культурные растения. Она расходует очень много воды на образование единицы сухого вещества, что приводит к иссушению почвы. Амброзия резко снижает плодородие почвы, унося из нее большие количества элементов минерального питания растений».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования