В Орле каждому 10-му осужденному продлили испытательный срок

Уголовно-исполнительная инспекция региона отчиталась о работе.

Управление ФСИН России по Орловской области обнародовало данные о работе региональной уголовно-исполнительной инспекции за первое полугодие 2020 года. Отмечено, что за указанный отрезок времени по учетам инспекций прошло 2454 осужденных, в том числе 18 несовершеннолетних.

«Сотрудниками инспекций проводилась большая воспитательная работа, — говорят в пресс-службе УФСИН. – Однако, несмотря на это, лица, состоявшие на учете в УИИ, нарушали порядок и условия отбывания наказания. Соответственно к ним применялись меры воздействия».

Например, испытательный срок был продлен 63 осужденным, что составляет 11,3 процента от общего количества осужденных, которым был назначен такой срок. Напомним, суд определяет период времени, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление. К такой мере прибегают, когда назначенный срок лишения свободы является условным. В случае повторного совершения правонарушения условный срок может быть заменен на реальный.

Кстати, в этом году за различные нарушения порядка и условий отбывания приговоров наложенное ранее наказание было заменено на лишение свободы 151 осужденному. Кроме того, дополнительные обязанности по представлению инспекций были возложены на 54-х осужденных, а 45-ти были дополнены ограничения, ранее установленные приговорами судов. Также отмечено, что все 100 процентов осужденных к исправительным и обязательным работам были «охвачены трудом».

«В отчетном периоде 2020 года по учетам уголовно-исполнительных инспекций прошли 45 подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — добавили в УФСИН. — Ко всем указанным лицам применялось оборудование СЭМПЛ».

ИА «Орелград»