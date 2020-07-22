В Орловской области начали исчезать овцы и коровы

В регионе пересчитали сельскохозяйственных животных.

Как сообщает Орелстат, по состоянию на 1 июля 2020 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций Орловской области насчитывало 144,7 тысячи голов. По сравнению с аналогичной датой 2019 года показатель сократился на 0,3 процента. В регионе насчитывается 29,6 тысячи коров, что на 0,1 процента меньше, чем годом ранее.

Еще более негативную динамику показала одна из подотраслей: так, по сравнению с предыдущим годом поголовье овец в регионе уменьшилось на 21 процент. В хозяйствах области содержится 3,3 тысячи этих животных.

Впрочем, судя по цифрам, АПК региона делает ставку на разведение свиней. Во-первых, поголовье этих животных выросло на 41 процент и составило 565,3 тысячи голов. Во-вторых, в структуре производства скота и птицы на убой преобладает именно свинина, доля которой в этом сегменте составляет 55 процентов. По сравнению с предыдущим годом производство свинины в Орловской области, в живом весе, выросло в 1,4 раза.

В целом за первое полугодие текущего года сельхозорганизациями области было произведено 95,2 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 16 процентов выше уровня января-июня 2019 года. Кстати, на втором месте по объему производства находится говядина с долей 33 процента.

ИА «Орелград»