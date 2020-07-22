В реке под Орлом утонула женщина

Из воды ее вытащили очевидцы.

Возле поселка Степановка Свердловского района в реке Неручь утонула женщина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Трагедия случилась вчера, 21 июля.

Женщину, которой на вид 40-45 лет, вытащили из реки очевидцы. Они же и сообщили о происшествии полиции, вызвали спасателей.

— Обстоятельства гибели и личность погибшей устанавливаются, — пояснили в МЧС.

Спасатели в очередной раз призывают жителей региона соблюдать правила безопасного поведения у воды: отдыхать только на оборудованных пляжах, не оставлять без присмотра своих детей и не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

ИА «Орелград»