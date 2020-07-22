В реке под Орлом утонула женщина

22.7.2020 | 8:36 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Из воды ее вытащили очевидцы.

Возле поселка Степановка Свердловского района в реке Неручь утонула женщина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Трагедия случилась вчера, 21 июля.

Женщину, которой на вид 40-45 лет, вытащили из реки очевидцы. Они же и сообщили о происшествии полиции, вызвали спасателей.

— Обстоятельства гибели и личность погибшей устанавливаются, — пояснили в МЧС.

Спасатели в очередной раз призывают жителей региона соблюдать правила безопасного поведения у воды: отдыхать только на оборудованных пляжах, не оставлять без присмотра своих детей и не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования