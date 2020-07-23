Новый прокурор считает недостаточной работу по защите прав орловских дольщиков

В Орловской области 1100 человек до сих пор ждут квартир.

Недавно назначенный областной прокурор Владислав Малкин 22 июля провел межведомственное совещание по проблеме обманутых дольщиков. За несколько часов до него Малкин лично пообщался с двадцатью орловцами, оставшихся без жилья по вине застройщиков. Меры по защите таких жителей области со стороны властей и силовиков прокурор посчитал недостаточными.

— Прокурор области отметил, что результаты проведенного им личного приема граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, свидетельствует о недостаточности принимаемых органами власти, застройщиками, правоохранительным блоком мер к устранению нарушений в сфере долевого строительства и восстановлению прав дольщиков, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

На сегодня в Орловской области в Единый реестр проблемных объектов включены 11 домов, еще по 8 объектам неоднократно переносились сроки строительства. Участниками строительства указанных домов являются более 1100 граждан.

Силовики расследуют 5 уголовных дел по фактам нарушений прав дольщиков. Как отметили в пресс-службе облпрокуратуры, Малкин «обратил внимание на длительность сроков расследования уголовных дел о таких преступлениях и недостаточность принимаемых органами предварительного расследования мер к привлечению виновных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба».

Областная прокуратура намерена организовать дополнительные проверки по обращениям, которые получил Малкин, общаясь с обманутыми дольщиками.

ИА «Орелград»