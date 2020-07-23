Орловец отбился от максимального коронавирусного штрафа

Выиграть судебный процесс ему помог бизнес-омбудсмен.

Очередное дело об административном правонарушении, связанном с введенными из-за коронавируса ограничениями, рассмотрел суд в Орле. Подробности этого процесса сообщили в аппарате регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Ранее к бизнес-омбудсмену обратился индивидуальный предприниматель из Орла и попросил его принять участие в суде. Уполномоченный выступил в качестве защитника.

Дело рассматривалось в суде Советского района города Орла. Ранее на предпринимателя был составлен административный протокол по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. В период пандемии новой коронавирусной инфекции это была одна из самых популярных административных статей. По ней наказывали за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Максимальным наказанием для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, согласно санкции этой статьи является штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако Советский райсуд учел доводы бизнес-омбудсмена и наказал предпринимателя простым предупреждением. Аргументы оказались весомыми.

Во-первых, защитник указал на несоразмерность совершенного правонарушения и потенциального наказания. По его мнению, выплата штрафа в размере 50 тысяч рублей могла бы привести к значительным для предпринимателя убыткам, что вынудило бы его прекратить свою деятельность. Во-вторых, бизнес-омбудсмен указал на неумышленный характер допущенного проступка, а также тяжелое материальное положение предпринимателя, связанное с длительным приостановлением деятельности в результате введения ограничительных мер из-за коронавируса.

ИА «Орелград»