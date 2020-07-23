В Орле на «встречке» столкнулись мотоцикл и иномарка

В аварии пострадал мотоциклист.

Вчера, 22 июля около 17.00 в Железнодорожном районе Орла столкнулись мотоцикл и иномарка.

Как рассказали в УГИБДД, 27-летний мотоциклист на «Ямахе» ехал по улице Семинарской со стороны улицы Пушкина в направлении Южного переулка.

В районе д. №3 по Семинарской он столкнулся с «Пежо», за рулем которого был 25-летний водитель. Иномарка ехала во встречном направлении.

— В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, — пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»