В Орле осудили отцеубийцу

Ближайшие годы мужчина проведет в колонии строгого режима.

Жителя Ливен, который до смерти забил своего отца, отправили в тюрьму на 9 лет. Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение о строгом наказании, хотя убийца вину признал лишь частично.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, преступление произошло в Ливнах год назад. Однажды вечером мужчина распивал у себя дома спиртное вместе с сожительницей и отцом. В какой-то момент между родственниками завязалась перепалка, и сын ударил отца кулаком в лицо. Тот предпочел уйти к себе домой, но через некоторое время сын пришел в квартиру к отцу и продолжил избивать старика, сидящего в кресле. Даже мать не смогла остановить разбушевавшегося отпрыска.

— В результате у потерпевшего были сломаны ребра, поврежден живот, а закрытая черепно-мозговая травма оказалась смертельной. Через несколько дней мужчина умер, — рассказали в пресс-службе облсуда.

В смерти отца сын признал вину лишь частично. Его защита пыталась доказать, что умереть тот мог не от ударов родственника, а после избиения кем-то еще. Но две судебные инстанции признали ливенца виновным. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

ИА «Орелград»