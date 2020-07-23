В Орле поймали вора, который выковыривал бронзовые таблички с Александровского моста

23.7.2020 | 15:02 Новости, Происшествия

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Похититель хотел сдать их на металлолом.

Бронзовые таблички с Александровского моста в Орле воровал 32-летний житель Свердловского района. Он признался, что собирался сдать их на металлолом. На мужчину завели уголовное дело по статье о краже.

Поймать его удалось с помощью бдительных орловцев. Вечером 21 июля кто-то сообщил в полицию о подозрительном прохожем на Александровском мосту. Подоспевшие на сигнал стражи порядка застали мужчину, когда он с помощью куска арматуры выковыривал очередную бронзовую табличку.

Под тяжестью улик мужчина признался, что хотел выручить немного денег от их сдачи в пункт приема лома. Сколько табличек у него нашли, не сообщается. Примерную стоимость украденных им бронзовых табличек оценили в 38 тысяч рублей.

— В настоящее время похищенное имущество изъято, назначено проведение товароведческой экспертизы, — рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Бронзовые плитки на Александровском мосту появились во время его ремонта почти 15 лет назад. На них выгравированы имена людей и коллективов, которые помогали воссоздавать мост. Также в 2006 году сертификаты на именную плитку получили лучшие выпускники школ Орла.

ИА «Орелград»

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