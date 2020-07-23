В Орле снесут гаражи на Рельсовой

Их владельцев предупредили о необходимости съехать.

Самовольно построенные гаражи в районе дома №16 на улице Рельсовой в Орле снесут. Об этом предупредила пресс-служба мэрии. Владельцам гаражей пока предлагают демонтировать их добровольно.

Если к 1 августа хозяева не захотят или не успеют сами сломать свои гаражи, это сделает подрядная организация. Причем в присутствии полиции.

— Имущество опишут и оставят на хранение на территории МУП «Спецавтобаза» до востребования в течение 30 дней, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

ИА «Орелград»