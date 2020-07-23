В Орле закроется фанатский паб в «Свободном пространстве»

С инициативой освободить помещение от «не театралов» ранее выступал вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

Фанатский паб, несколько лет проработавший в здании «Свободного пространства», закрывается. Об этом рассказали на странице заведения в соцсети.

Сообщается, что бар «по всем известному адресу» прекратит свою деятельность 22 августа.

«Так сложился этот пазл», — написал автор поста. Причины закрытия не уточняются. Как уже писал «Орелград», ранее вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин выступил с идеей выселения из здания театра «Свободное пространство» бара, в котором собираются футбольные болельщики. «Будем разбираться, кто, когда и на каких условиях сдал помещение в аренду и, почему в настоящее время оно сдаётся в субаренду, прописано ли это в документах и, наконец, главное – на пользу ли такое соседство театру, репертуар которого ориентирован в основном на подрастающее поколение», — написал политик. Вскоре после этого завсегдатаи бара предложили Вдовину встретиться там же и «залудить». Депутат не отказался, оценив за чашкой чая «хорошую атмосферу» заведения.

В сообщении о закрытии бара сказано, что прощаться во своими клиентами заведение не собирается. «В любом случае мы не прощаемся. 22 августа мы скажем «До свидания», — написано в посте.

Куда переедет бар, пока неизвестно. Владелец заведения планирует новое открытие на осень этого года. Красная телефонная будка, возле которой любят фотографироваться гости и жители города, переедет вслед за пабом.

ИА «Орелград»