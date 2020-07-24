Каждый пятый орловец оказался торговцем

Орелстат обнародовал данные о региональной торговле.

Сотрудники Орелстата подготовили специальный релиз, приуроченный к Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства. Он отмечается в четвертую субботу июля. К работникам торговли всегда было особое отношение.

Статистики подсчитали, что в 2019 году каждый пятый работник, занятый в экономике Орловской области, трудился в сфере торговли. Всего таковых насчитывалось около 50 тысяч человек. Доля женщин среди них составила 62 процента.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сфере торговли за пять месяцев 2020 года сложилась в размере 27850 рублей (92 процента от среднеобластного уровня), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 7,5 процента», — отметили в Орелстате.

Также сообщается, что в 2019 году доля прибыльных организаций в сфере торговли восставила 82,9 процента от общего количества. В 2018 году показатель был ниже и составлял 77,3 процента.

В целом по состоянию на 1 июля 2020 года в территориальном разделе Статистического регистра Росстата учтено 3009 орловских организаций торговли (23,9 процента от общего числа), то есть каждый четвертый хозяйствующий субъект, имеющий статус юридического лица, при регистрации заявил о намерении заниматься этим видом деятельности.

«1992 организации (66,2 процента) – это «оптовики», 271 (9 процентов) – торгующие автотранспортными средствами и мотоциклами и осуществляющие их ремонт, 746 (24,8 процента) – торгующие в розницу, — перечислили в Орелстате. — Доля индивидуальных предпринимателей, заявивших вид деятельности «Торговля оптовая и розничная; Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», составляет 40 процентов (7738 ИП из 19726). Причем три из четырех индивидуальных предпринимателей из этой группировки осуществляют розничную торговлю».

ИА «Орелград»