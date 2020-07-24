Новый орловский прокурор побывал в Нарышкинской колонии

24.7.2020 | 11:09 Новости, Общество

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Малкин проверил, как администрация соблюдает права заключенных.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин 23 июля наведался с проверкой в ИК №5 в Нарышкино. Его интересовало, как администрация колонии соблюдает права заключенных. Нарушений набралось не мало. Заведены административные дела, прокуратура объявила о дополнительных проверках.

Так, в пресс-службе надзорного ведомства отметили, что проведенная проверка выявила нарушения требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарных норм. «Вынесены 4 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении юридического лица ИК-5.  Также принесены 5 протестов на решения начальника колонии,  объявлено 2 предостережения о недопустимости нарушения закона», — рассказали в облпрокуратуре.

Сообщается, что по отдельным вопросам назначены дополнительные проверки.

Как уже писал «Орелград», в Нарышкинской колонии отбывал срок Олег Навальный, брат известного оппозиционного политика Алексея Навального. Осужденный за мошенничество Олег Навальный регулярно жаловался на нарушения со стороны администрации орловской колонии.

ИА «Орелград»

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