Новый орловский прокурор побывал в Нарышкинской колонии

Малкин проверил, как администрация соблюдает права заключенных.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин 23 июля наведался с проверкой в ИК №5 в Нарышкино. Его интересовало, как администрация колонии соблюдает права заключенных. Нарушений набралось не мало. Заведены административные дела, прокуратура объявила о дополнительных проверках.

Так, в пресс-службе надзорного ведомства отметили, что проведенная проверка выявила нарушения требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарных норм. «Вынесены 4 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении юридического лица ИК-5. Также принесены 5 протестов на решения начальника колонии, объявлено 2 предостережения о недопустимости нарушения закона», — рассказали в облпрокуратуре.

Сообщается, что по отдельным вопросам назначены дополнительные проверки.

Как уже писал «Орелград», в Нарышкинской колонии отбывал срок Олег Навальный, брат известного оппозиционного политика Алексея Навального. Осужденный за мошенничество Олег Навальный регулярно жаловался на нарушения со стороны администрации орловской колонии.

ИА «Орелград»