Под Орлом «шестерка» не пропустила иномарку

Женщина на ВАЗе выезжала со второстепенной дороги.

Вчера под Нарышкино произошло ДТП. Женщина за рулем «шестерки» врезалась в иномарку.

28-летняя водитель ВАЗа около 15.00 23 июля выезжала со второстепенной дороги на Нарышкинскую объездную (21 километр пути трассы Орел – Брянск). Как пояснили в УГИБДД по Орловской области, женщина не уступила дорогу ехавшей по главной иномарке. ВАЗ столкнулся с «Киа Рио», за рулем которого сидел 28-летний мужчина.

В аварии пострадала пассажирка отечественной легковушки. 56-лентней женщине понадобилась помощь медиков.

ИА «Орелград»