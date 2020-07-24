В Орле арестовали закредитованную иномарку

Автовладельцу дали небольшой срок на выкуп арестованной машины.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, арест был наложен на автомобиль «Киа Рио». Эту машину ранее приобрел местный житель. Она является залогом, поскольку мужчина взял в банке кредит на покупку. Выплачивать деньги кредитору он не спешил. В результате у него образовалась задолженность в сумме 458 тысяч рублей, исполнительное производство о взыскании которой сейчас находится у судебных приставов.

Дело в том, что банк обратился в суд с требованием обязать должника вернуть кредит. А если он этого не сделает, то обратить взыскание на сам автомобиль, так как тот является залоговым имуществом. Иск банка был удовлетворен. После этого и было открыто исполнительное производство. Впрочем, на автовладельца это не повлияло.

В УФССП рассказали, что «в срок для добровольного исполнения требований исполнительных документов гражданин задолженность не оплатил, в суд за предоставлением рассрочки либо отсрочки выплаты кредитной задолженности не обратился».

Кроме того, он игнорировал требования о явке на прием в подразделение судебных приставов, а по месту регистрации застать его так и не удалось. Однако приставам удалось найти автомобиль. В счет погашения долга машина была арестована и изъята. Сейчас она находится на ответственном хранении у банка.

«Должнику было разъяснено, что в случае неуплаты долга в установленные законом сроки имущество будет передано на принудительную реализацию, а вырученные денежные средства пойдут на погашение задолженности», — добавили в управлении ФССП.

ИА «Орелград»