В Орле автомобилисты наказали неадекватного велосипедиста

24.7.2020 | 12:49 Важное, Видео, Новости, Происшествия

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Он ехал по встречной полосе и вилял под носом у машин.

В Орле сняли на видео опасную езду велосипедиста-лихача. А также настигшее его возмездие.

Ролик под названием «Преступление и наказание» выложили в группе «Автомобилисты Орла». На кадрах видно, как мужчина едет на велосипеде по проезжей части по полосе встречного движения. Он опасно виляет между тротуаром и машинами.

Видимо, у кого-то из водителей не выдержали нервы от такого соседства на дороге. Во всяком случае, на следующих кадрах велосипедист уже не веселится. Его буквально за шиворот вытащили на тротуар, где двое мужчин доходчиво «объяснили» лихачу, что так ездить нельзя. Третий в сердцах отшвырнул велосипед в сторону. А потом присоединился к «поучениям».

Само видео с опасной ездой снято на «Трансмаше», а поймали велосипедиста возле сквера Комсомольцев.

ИА «Орелград»

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