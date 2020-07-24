В Орле потребовали пресечь торговлю снюсами с доставкой на дом

Сразу пять однотипных исков рассмотрел Советский райсуд.

Исковые заявления подали сотрудники управления Роспотребнадзора по Орловской области. Как пояснили в этом ведомстве, подаче исков предшествовал мониторинг интернет-ресурсов. В результате было обнаружено пять сайтов, на которых всем желающим предлагалось приобрести снюсы дистанционным способом. По каждому из них и были поданы иски.

Напомним, снюс – это сосательный табак, весьма популярный в Европе. В России действуют ограничения по его обороту. В частности, реализацию регулируют «Правила продажи товаров дистанционным способом», утвержденные правительством страны. Согласно им не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ.

Снюс является видом табачной продукции, следовательно, на него распространяется действия Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Этот закон запрещает оптовую и розничную торговлю табаком сосательным.

В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора попросило Советский районный суд города Орла признать информацию о дистанционной продаже снюса, размещенную на пяти сайтах, запрещенной к распространению в РФ. Во всех пяти случаях заявленные требования были удовлетворены, причем решения по четырем искам уже вступили в законную силу.

ИА «Орелград»