В Орле признали законным коронавирусный штраф в 100 тысяч рублей

24.7.2020 | 16:46 Новости, Общество

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Облсуд не стал менять решение о наказании торговой фирмы.

Подробности сообщили в Северном районном суде, где в первой инстанции было рассмотрено административное дело. Оно было возбуждено в отношении юридического лица, чье название не раскрывается. Вина компании выразилась в том, что 21 апреля она в розницу торговала обувью, изделиями из кожи, галантерейными изделиями и прочим. В тот момент в регионе действовали ограничения, введенные указом губернатора из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, работать было разрешено только тем магазинам, которые продавали товары первой необходимости. Например, запрет не распространялся на продуктовые торговые точки и аптеки. В данном случае суд решил, что обувь, кожаные изделия и прочее не относятся к товарам первой необходимости.

Поэтому юрлицо было признано виновным в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Постановлением судьи Северного районного суда оно было привлечено к административной ответственности и наказано штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Это решение было обжаловано в вышестоящей инстанции. Представитель компании в жалобе указал, что в магазине в момент проверки продавались и те непродовольственные товары, которые были включены правительством страны в перечень товаров первой необходимости.
Однако Орловский областной суд не нашел оснований для отмены решения о штрафе. Он указал, что «наличие в магазине товаров первой необходимости не свидетельствует о том, что общество относится к организациям, обеспечивающим всю товаропроводящую цепочку товаров первой необходимости (от производителя до конечного потребителя), и не наделяет общество правом не приостанавливать работу».

Таким образом, постановление о привлечении к административной ответственности вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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