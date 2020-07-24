В Орле судят пьяного ливенца, пытавшегося зарезать администратора сауны

24.7.2020 | 8:50 Новости, Происшествия

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Обвинение в суде представляет прокурор области Владислав Малкин.

В Северном райсуде Орла слушается дело жителя Ливен, которого обвинили в покушении на убийство администратора сауны. Сторону обвинения представляет недавно назначенный областной прокурор Владислав Малкин.

По версии следствия, пьяный мужчина напал на сотрудницу заведения с ножом и два раза ударил ее. Девушка смогла увернуться от разбушевавшегося клиента: она оттолкнула его и успела позвонить родным. Те вызвали подмогу, девушку увезли в больницу, она осталась жива.

Малкин попросил суд назначить ливенцу 8 лет колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд свое решение пока не огласил.

ИА «Орелград»

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