В Орловской области вскрыли 97 «недостоверных» фирм

24.7.2020 | 16:14 Новости, Экономика

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Налоговики региона почти 100 раз отказали в регистрации юрлица.

В Орловской области в первом полугодии 2020 года было вынесено 97 решений об отказе в государственной регистрации в связи с подтверждением информации о недостоверности сведений об адресе юридического лица. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФНС. В ведомстве уточнили, что отказные решения приняли сотрудники Межрайонной ИФНС России № 9. Именно она в Орловской области выполняет функции Единого центра регистрации.

Объяснили в налоговой службе и причины отказов. Дело в том, что закон наделил налоговиков правом проверять сведения об адресе юрлица при подаче от него заявления о регистрации. Если компания действительно расположена по указанному ею адресу, то проблем обычно не возникает. Однако бывает, что она указывает один адрес, а сама располагается по другому. В этом случае связаться с ней очень трудно.

Налоговики говорят, что в подобных случаях корреспонденция нередко возвращается с пометкой «организация выбыла» или «за истечением срока хранения». Есть и другие признаки недостоверности поданных сведений. Например, налоговики могут проверить указанный в документах адрес по  Единому государственному реестру юридических лиц. И бывает, что заявленный адрес оказывается адресом большого количества и других компаний. Сам этот факт сразу вызывает подозрения. Проверка достоверности сведений проводится, если по указанному адресу значится пять и более компаний.

«Ознакомиться со списком адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами, можно на сайте ФНС России в разделе «Адреса нескольких ЮЛ» интернет сервиса «Прозрачный бизнес», — добавили в управлении ФНС.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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