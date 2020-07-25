Психолог рассказала, кому противопоказана работа из дома

Если во время пандемии коронавируса, по оценке Минтруда, на удаленную работу были переведены 11 процентов трудоспособного населения, то после снятия всех ограничительных мер на удаленке могут остаться до 5 процентов сотрудников.

При этом много разновидностей работы на дому по-прежнему востребовано. Так работа на дому набор текста на компьютере удаленно остается интересным способом заработка для многих, подробнее — по ссылкена сайте.

Не подойдет работа на дому любому психотипу, который не умеет планировать свое время, кому трудно работать в условиях четких сроков. Кто не хочет апгрейдить себя самостоятельно и ждет «тренингов» от компании. Кто не умеет продвигать свои знания и навыки. Кто не согласен, что жизнь — это неуправляемая стихия и не умеет «ловить волну». Кто хочет несуществующих стабильности и определенности. Кто не ловит кайф от рутины и не умеет ее трансформировать в творчество создания нового из ничего», — говорит психолог.

По ее словам, важен не психотип, а тип мышления. «Насколько человек открыт новому, насколько он видит в трудностях новые возможности и готов серфить жизнь в любую погоду», — добавляет Корягина.

Компания Microsoft провела исследование среди сотрудников, работающих в удаленном режиме из-за пандемии. Выяснилось, что для некоторых людей работа из дома является более изнуряющей, чем из офиса, и занимает гораздо больше времени. К каким другим выводам пришли исследователи — в материале «Газеты.Ru».

Microsoft, как и многие другие бренды по всему миру, перевела своих сотрудников на режим удаленной работы в связи с карантином, вызванным коронавирусом. В то время как они привыкали и адаптировались к новым реалиям, компания решила воспользоваться возможностью и провести исследование, чтобы выяснить, чем работа из дома отличается от работы в офисе. Результаты эксперимента опубликованы в Harvard Business Review.