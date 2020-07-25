Орловские профсоюзы возьмутся за социальные сети

Профработники решили активизироваться в виртуальном пространстве.

Вопрос о более активном использовании современных информационных технологий обсудили участники заседания, которое провел президиум Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО). «Внедрение современных информационных методов и ресурсов для пропаганды профсоюзной деятельности» было одним из центральных вопросов.

Как пояснили в ФПОО, орловские профсоюзы традиционно используют бумажные газеты, информационные листки, стенды и уголки. Однако пандемия новой коронавирусной инфекции, из-за которой большинство граждан немало времени провели в режиме самоизоляции, показало, что все эти формы пропаганды устарели.

Многие работники ушли в дистанционный режим общения. И вряд ли окончание пандемии и снятие ограничений сделает их жизнь в этом отношении прежней. Поэтому профсоюзы решили «перезагрузиться». В ФПОО говорят, что в профсоюзную работу все активнее входят «современные информационные технологии, связанные с компьютерной телекоммуникацией, мессенджерами, социальными сетями и т.д».

«Их актуальность и удобство в работе стали особенно очевидны в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), — подчеркнули в Федерации. — Заседания коллегиальных органов профсоюзов, обучение кадров, совещания стало возможно проводить в режиме видеоконференций».

В результате президиум принял решение о «всесторонней активизации информационной работы в профсоюзах». Уже до конца 2020 года каждая областная профсоюзная организация должна завести собственный сайт или интернет-страницу на ресурсах социальных партнеров или вышестоящих профсоюзов. Отмечено, что на данный момент такой ресурс имеют 9 из 15 профсоюзных организаций региона.

«Также президиум рекомендовал первичным профсоюзным организациям до конца 2020 года провести работу по расширению своего присутствия в интернет-пространстве, — пояснили в ФПОО. — Лучше всего с этой задачей справятся социальные сети, где первички могут создавать свои аккаунты и группы».

ИА «Орелград»