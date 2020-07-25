Орловских казаков привлекут к борьбе с черными лесорубами

25.7.2020 | 9:33 Новости, Общество

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В регионе решили внедрить новую систему охраны и защиты лесов.

Губернатор Андрей Клычков утвердил план мероприятий по противодействию незаконным рубкам лесных насаждений на территории лесного фонда Орловской области на 2020-2022 годы.

В частности, «дорожная карта» предусматривает создание системы взаимодействия с гражданами. В ее рамках к патрулированию лесов планируется привлекать не только общественных лесных инспекторов, но и казачьи общества. Кроме того, Клычков поручил организовать совместные дежурства государственных инспекторов казенных лесничеств и сотрудников ГИБДД.

Планом также предусмотрено обеспечение возмещения вреда, причиненного государству незаконными рубками лесов, и взыскания административных штрафов за незаконную рубку деревьев. Для анализа и контроля ситуации будет работать специальная межведомственная комиссия по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины. Ее создание поручено региональному управлению лесами.

Также в регионе усилят контроль за судьбой древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд. Чиновникам поручено следить за тем, чтобы она не переходила в другие руки. В противном случае такой «транзит» может лечь в основу преступных схем. Сведения о заготовленной древесине будут вноситься в государственную информационную систему ЕГАИС. Она позволяет вести учет древесины и сделок с ней.

ИА «Орелград»

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