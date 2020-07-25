Сотни орловцев пожаловались на свалки и аварийные дома

В региональном ГУ МЧС рассказали о работе с обращениями граждан.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Орловской области, в первом полугодии текущего года в областное управление надзорной деятельности и профилактической работы поступило 427 обращений и заявлений граждан. Все они были рассмотрены специалистами.

Сообщается, что более половины из них были связаны с вопросами неисправности кровли и нарушений при эксплуатации газового и электрооборудования. Также орловцы жаловались на аварийное состояние зданий, несанкционированные свалки и парковки. Ровно 200 обращений поступило по вопросам противопожарного нормирования и нарушения требований пожарной безопасности.

«В результате рассмотрения обращений граждан было установлено, что факты нарушения требований пожарной безопасности, указанные в 19 обращениях, не подтвердились, — сообщили в ГУ МЧС. — Всем заявителям направлены письменные разъяснения и ответы».

Отмечается, что около четверти обращения были рассмотрены очень оперативно, в срок до 10 дней. На проверку других дало времени уходило чуть больше. Напомним, что Федеральный закон дает госслужащим права рассмотрения обращений граждан в течение 30 дней со дня регистрации.

«В случае если в обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, министерство вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу», – подчеркнули в ГУ МЧС.

ИА «Орелград»