У орловцев появился шанс пожаловаться на свое здоровье

В Орловской области здоровье граждан оценят интервьюеры.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области с 3 августа по 1 сентября 2020 года пройдет выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Организатором выступила Федеральная служба государственной статистики. А поручение о проведении такого наблюдения дало правительство страны. Его цель – получение достоверных статистических данных по социально-демографическим проблемам, а также мониторинг экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения.

«По результатам обследования планируется получить информацию, характеризующую приверженность населения здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность», — пояснили в Орелстате.

В Орловской области будут обследованы 405 домохозяйств, в том числе 243 в городах. Так, специалисты посетят с личными визитами дома во всех четырех районах Орла, а также в Ливнах, Мценске, Знаменке, Колпне и Кромах. В сельской местности наблюдение коснется 162 домохозяйств. Оно будет проведено в поселке Шахово Кромского района, поселке Набережный Ливенского района, деревне Первый Воин Мценского района, поселке Зареченский Орловского района, деревне Внуково Покровского района и поселке Совхозный Урицкого района.

«Выборочное наблюдение проводится на основе личного опроса членов домашних хозяйств по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства специально обученными интервьюерами, — уточнили в Орелстате. — Перед проведением опроса они обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения».

Кстати, в целом по России наблюдением будет охвачено 60 тысяч домохозяйств. Статистики заверили, что все адреса были отобраны случайным образом.

ИА «Орелград»