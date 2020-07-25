В Орле заметили аферистов, втридорога меняющих электросчетчики

Жертвой недобросовестных «электриков» стал пожилой мужчина.

В Орловской области вновь отмечены случаи навязывания гражданам услуг по замене якобы устаревших электрических счетчиков. Как рассказали в компании «Орловский энергосбыт», на днях жертвой таких визитеров стал пожилой мужчина. К нему пришли некие люди, которые представились сотрудниками какого-то ООО с громким «энергетическим» названием. Они уговорили его заменить счетчик и взяли немалую плату.

В связи с этим энергетики призвали жителей Орловской области в подобных случаях немедленно обращаться в правоохранительные органы. Они напомнили, что с 1 июля изменился порядок замены приборов учета электроэнергии. Соответствующее постановление в период пандемии коронавируса издало правительство страны.

Согласно ему обязанность по установке и замене электросчетчиков теперь полностью лежит на энергокомпаниях. Причем эти функции возложены на гарантирующих поставщиков. В Орловской области таковыми являются компании «Орловский энергосбыт», АО «Орелоблэнерго» и филиал ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго».

Также важно знать, что с потребителей сняли обязанность замены и установки приборов учета, а плата за их установку с потребителей не взимается. Поэтому если в дом приходят некие люди и предлагают за плату заменить счетчик, можно и нужно обращаться в полицию.

«Замена приборов учета будет происходить постепенно – по мере выхода электросчетчиков из строя или за межповерочный интервал, — пояснили энергетики. — В настоящий момент «Орловский энергосбыт» формирует график замены приборов учета в рамках своей зоны ответственности. Потребители будут заранее уведомлены о работах».

Также в компании отметили, что согласно постановлению правительства страны до 1 января 2021 года к расчетам принимаются показания приборов учета коммунальных услуг с истекшим межповерочным интервалом.

«До тех пор абонентам следует передавать показания электросчетчика, как и ранее, любым удобным способом до 25 числа расчетного месяца. В дальнейшем же замена пройдет в плановом режиме. Информация о приборах учета у гарантирующего поставщика есть, будем связываться с потребителями и согласовывать время замены», — рассказал начальник отдела энергоинспекции «Орловского энергосбыта» Андрей Черников.

ИА «Орелград»