В Орловской области начали незаконно захватывать землю

В Орловском районе отмечены сотни случаев самозахвата участков

О проблеме рассказали в администрации Орловского района. Данный вопрос был обсужден на совещании, куда пригласили глав сельских поселений. Участники говорили о необходимости оформления самовольных построек. Масштаб проблемы оказался немалым. Так, была приведена статистика работы районного управления муниципального имущества и архитектуры. По данным на 1 июля 2020 года оно отправило уже 568 писем тем, кто самовольно захватил землю и построил на ней некие объекты.

Таким людям власти дают шанс на легализацию. Им достаточно провести процедуру оформления земельных участков и объектов в собственность. Правда, после этого придется платить налоги. Наверное, для самозахватчиков это является сдерживающим фактором. С другой стороны, в случае отказа от легализации им грозит ответственность. Закон также предусматривает механизм отъема земли по суду и сноса построенных на ней объектов.

По итогам совещания глава администрации Орловского района Юрий Парахин поручил главам сельских поселений «усилить работу с населением о необходимости оформления самовольных построек и занимаемых ими земельных участков». Кстати, на совещании прозвучала информация о том, что в Орловском районе была проведена аэрофотосъемка. Она позволила определить границы самовольно захваченных земельных участков. Глава района поручил донести до местных жителей и эту информацию, а также официально предупредить их о возможности привлечения к ответственности.

ИА «Орелград»