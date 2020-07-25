В Орловской области обрушился сырьевой сектор

В регионе впервые зафиксирован спад в экономически важной отрасли

В Орловской области зафиксирован рост объемов промышленного производства после небольшого спада, который наблюдался в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Как сообщает Орелстат, в июне 2020 года промышленное производство в регионе выросло на 13,4 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года и на 12,1 процента – по сравнению с минувшим апрелем.

Однако некоторые отрасли, пережившие самый заметный спад, из кризиса пока не выбрались. Это касается, прежде всего, коммунальщиков. Так, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром индекс промышленного производства составил всего 87,9 процента, в сфере водоснабжения, водоотведения, а также организации сбора и утилизации отходов — 79,2.

«Впервые с начала 2020 года индекс производства сырьевого сектора демонстрирует спад — 84,9 процента, — говорят в Орелстате. — Стоит отметить, что в обрабатывающем секторе производство пищевых продуктов в текущем году демонстрирует стабильность и высокий уровень роста: индекс производства — 120,6 процента».

В ведомстве также сообщили, что по итогам первого полугодия 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс промышленного производства составил 103,3 процента. Отмечено, что позитивную динамику сохранили обрабатывающие производства, где индекс производства сложился на уровне 107,3 процента.

ИА «Орелград»