Орловца отправят в колонию за шопинг

Нашедшего в маршрутке банковскую карту орловца признали мошенником.

Уголовное дело о мошенничестве рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Перед ним предстал местный житель, который уверял, что стал жертвой неприятного для него стечения обстоятельств. Хотя начиналось все вроде бы хорошо. Было установлено, что в декабре 2019 года молодой человек вошел в маршрутку. Там на полу он нашел чужую банковскую карту. Ему следовало бы сообщить об этом в банк или полицию, на худой конец – отдать водителю маршрутки, чтобы тот вернул ее пассажиру в случае обращения.

Но подсудимый решил, что это судьба одарила его. Он не знал, имеются ли на карте деньги и сколько их там, но тут же отправился по магазинам. Интересно, что покупки он совершал в основном в магазинах, специализирующихся на торговле кальянами и атрибутами для них. Но заходил и в продуктовые торговые точки.

Товара он набирал на сумму менее 1000 рублей, что позволяло ему расплачиваться картой без ввода пин-кода. Поскольку ни в одном случае покупатель не признался продавцам, что использует чужую банковскую карту, его действия были оценены по статье 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного материального ущерба).

Следствие и суд сочли, что молодой человек не просто похищал чужие деньги, а всего он потратил более 6 тысяч рублей, но и намеренно вводил в заблуждение продавцов. Подсудимый раскаялся в содеянном, но в недалеком прошлом он уже был судим за кражу. Это было учтено при вынесении приговора. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»