Под Орлом появится вечнозеленое поле неоднородного цвета

Ливенские чиновники анонсировали строительство уникального объекта.

В Ливнах столичная подрядная организация проведет реконструкцию местного стадиона. Об этом сообщили в администрации райцентра. Это будет уже второй этап работ. На первом, в мае, другой подрядчик подготовил территорию к укладке искусственного покрытия. Кстати, эти работы обошлись бюджету в 3 миллиона рублей.

Второй этап обещает быть еще интереснее. Как пояснили в мэрии, московские строители должны застелить вечнозеленой травой площадь около 8 тысяч квадратных метров. Сообщается, что необходимое оборудование и расходный материал уже доставлены на место строительства.

«У поля будет неоднородный цвет покрытия за счет технического решения — первое такое в Орловской области», — отметил начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Ливен Максим Анисимов.

После того, как футбольное поле будет уложено, строители займутся легкоатлетическими беговыми дорожками, которые получат современное резиновое покрытие. Такое же покрытие будет уложено на игровых площадках. Кстати, сумма контракта со столичным подрядчиком составила 36 миллионов рублей.

«Работы по модернизации должны завершиться к 15 октября 2020 года – в соответствии с контрактом, но подрядчик настроен более оптимистично — если не помешает погода, сдать объект в сентябре», — добавили в администрации Ливен.

ИА «Орелград»