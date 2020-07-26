Под Орлом появится вечнозеленое поле неоднородного цвета

26.7.2020 | 11:54 Новости, Спорт

Читайте нас в Telegram

Ливенские чиновники анонсировали строительство уникального объекта.

В Ливнах столичная подрядная организация проведет реконструкцию местного стадиона. Об этом сообщили в администрации райцентра. Это будет уже второй этап работ. На первом, в мае, другой подрядчик подготовил территорию к укладке искусственного покрытия. Кстати, эти работы обошлись бюджету в 3 миллиона рублей.

Второй этап обещает быть еще интереснее. Как пояснили в мэрии, московские строители должны застелить вечнозеленой травой площадь около 8 тысяч квадратных метров. Сообщается, что необходимое оборудование и расходный материал уже доставлены на место строительства.

«У поля будет неоднородный цвет покрытия за счет технического решения — первое такое в Орловской области», — отметил начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Ливен Максим Анисимов.

После того, как футбольное поле будет уложено, строители займутся легкоатлетическими беговыми дорожками, которые получат современное резиновое покрытие. Такое же покрытие будет уложено на игровых площадках. Кстати, сумма контракта со столичным подрядчиком составила 36 миллионов рублей.

«Работы по модернизации должны завершиться к 15 октября 2020 года – в соответствии с контрактом, но подрядчик настроен более оптимистично — если не помешает погода, сдать объект в сентябре», — добавили в администрации Ливен.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования