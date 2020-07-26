Подчиненные Клычкова отняли землю у гражданки Украины

Иностранку по суду обязали продать орловскую землю на торгах.

Как сообщает Покровский районный суд, дело о понуждении произвести отчуждение доли в праве общей долевой собственности на земельный участок было рассмотрено по иску департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области. В качестве ответчика выступила гражданка Республики Украина.

В суде сообщили некоторые детали. Так, из иска подчиненных губернатора Андрея Клычкова следовало, что еще в 2004 году была произведена государственная регистрация права на 3/182 доли в праве общей долевой собственности на спорный земельный участок. Сделала это та самая гражданка Украины.

Областные чиновники напомнили о том, что существует Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Согласно ему иностранцы вправе обладать сельхозземлями только на праве аренды. Поэтому департамент просил суд понудить ответчика «произвести продажу доли в праве общей долевой собственности на указанный земельный участок на торгах».

Иск был удовлетворен в полном объеме. Суд согласился с доводами чиновников и пришел к выводу, что украинка нарушила законодательство РФ, поскольку в установленный законом срок не продала принадлежащую ей землю.

ИА «Орелград»