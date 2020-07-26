Стало известно о порче земли из-за строительства свинарников

Орловские эксперты рассказали о результатах земельных проверок.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в первом полугодии текущего года на территории подведомственных регионов было проконтролировано более 36 тысячи га земель сельскохозяйственного назначения. Нарушения были выявлены на площади более 9,5 тысячи га.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий инспекторы составили 195 протоколов и выдали 66 предписаний об устранении выявленных нарушений. Виновные лица были привлечены к административной ответственности на сумму свыше 6,46 миллиона рублей.

«Одним из основных нарушений стало зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной и древесно-кустарниковой растительностью, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Всего выявлено 176 таких нарушений на площади 9206 га. На сегодняшний день введено в сельскохозяйственный оборот 1711 га земель, остальные площади охвачены предписаниями».

Кроме того, за полгода инспекторы ведомства вскрыли факты самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы на площади 297,53 га. То, что эти почвы были испорчены, подтвердила экспертиза. Образцы были отправлены на лабораторное исследование. В результате было подтверждено уничтожение плодородного слоя почвы на площади 259,23 га.

«Большинство участков пострадали при проведении земляных работ, в том числе связанных со строительством свиноводческих комплексов, а также зданий и сооружений для разведения крупного рогатого скота», — отметили в ТУ Россельхознадзора.

Как уже рассказывал «Орелград», на территории Орловской области сразу в нескольких районах ведется масштабное строительство животноводческих комплексов. Этот вопрос не раз становился предметом скандального обсуждения в облсовете. Некоторые депутаты предположили, что строительство было начато незаконно.

ИА «Орелград»