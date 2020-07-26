Укравшего ювелирки на 120 тысяч орловца оштрафовали на 70 тысяч

26.7.2020 | 14:42 Новости, Общество

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Мужчине помогло признание вины и чистосердечное раскаяние.

Орловский районный суд поставил точку в уголовном деле о краже ювелирных украшений. Перед ним предстал местный житель, который ранее судимостей не имел.

Кстати, это помогло ему при назначении наказания – суд все еще рассчитывает на то, что молодой человек исправится без содержания под стражей. Это немаловажно, поскольку он воспитывает двоих малолетних детей.

Как следует из материалов дела, он украл множество ювелирных изделий из дома, к замку которого у него имелся ключ. Добычей злоумышленника стали изделия из золота, в том числе цепочка с крестиком. Общая стоимость похищенного немного не дотянула до 130 тысяч рублей.

Что именно толкнуло молодого человека на преступление, осталось за кадром, так как он сразу признал вину и просил рассмотреть его дело без судебного разбирательства. В результате его признали виновным в совершении кражи и наказали штрафом в размере 70 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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