В Орле спортивные чиновники будут карать нарушителей

26.7.2020 | 13:26 Новости, Спорт

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Служащих обладминистрации наделили правом составлять протоколы.

Начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов утвердил перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Напомним, эта статья применяется при выявлении факта невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

В последние месяцы в Орловской области эту статью КоАП РФ активно применяют в отношении тех, кто нарушает ограничения, введенные указом губернатора Андрея Клычкова. Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в регионе еще в марте этого года временно было запрещено проведение спортивных и физкультурных мероприятий.

Однако недавно, в середине июля, Андрей Клычков вновь разрешил их проведение, но при выполнении ряда условий. Так, все спортивные и физкультурные мероприятия должны проходить без зрителей, а их участники соревнований и тестов обязаны соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Вероятно, за нарушение этих условий спортсменов и организаторов соревнований и будут наказывать.

Правом составлять административные протоколы наделены начальник отдела по работе с субъектами физкультуры и спорта и его заместитель, а также начальник и главный специалист отдела организации физкультурно-спортивной работы. Контроль за исполнением приказа Алексей Берестов оставил за собой. Кстати, штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ могут достигать 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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