В Орловской области пытались запретить запрещенные сайты

Суд прекратил производство по административным искам прокуратуры.

Хотынецкий районный суд прекратил производство сразу по двум административным делам. В обоих случаях иски в интересах неопределенного круга лиц подавала местная прокуратура. Она просила признать запрещенной к распространению в РФ информацию, размещенную на двух сайтах.

Эти ресурсы были обнаружены прокурорскими работниками в Сети в ходе планового мониторинга. Из исков следует, что доступ к ним был бесплатным и свободным. На порталах содержалась информация «о проведении азартных игр в рулетку, игровые автоматы, а также о возможности осуществлять незаконную игровую деятельность».

Прокуратура в своих заявлениях указала, что законодательством предусмотрен запрет на деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Словом, надзорное ведомство просило суд ограничить доступ к данным сайтам.

Из административных исков и приложенных к ним документов также следовало, что владельцев доменных имен установить не удалось. Не удалось установить их и суду при подготовке дела к разбирательству. В частности, согласно сведениям Whois, администраторы доменов не стали раскрывать свои наименования.

Однако в обоих случаях суд прекратил производства по делам. Было установлено, что спорные сайты уже включены в госреестр ресурсов с запрещенной к распространению в РФ информации. Причем сделано это было еще в 2016 году на основании решений Федеральной налоговой службы.

ИА «Орелград»