В Успенском соборе Орла заменили купол

26.7.2020 | 9:19 Новости, Общество

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Новый купол был установлен на одном из главных храмов областной столицы.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в Орле завершились работы по замене купола на Успенском (Михаило-Архангельском) соборе. Этот храм является одной из главных достопримечательностей города. В праздник Казанской иконы Божией Матери здесь был отслужен благодарственный молебен об окончании работ, участие в котором принял схиархимандрит Илий. Напомним, он является духовником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«По окончании благодарственного молебна строители и благодетели Успенского собора были отпечены наградами Орловской епархии, — рассказали в информационно-аналитическом отделе митрополии. — Замена купола на Михаило-Архангельском соборе началась весной 2019 года по инициативе и благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Тогда купол находился в аварийном состоянии».

Проект реконструкции был выполнен московской компанией «РДС». А работы велись, в основном вручную, под контролем орловского специального научно-реставрационного предприятия «Реставрация». В результате купол был заменен полностью. В митрополии отмечают, что впервые в истории Успенского собора была выполнена гидроизоляция свода, произведено утепление и установлены новые журавцы, которые образуют каркас церковной главы.

«С внешней стороны новый купол выполнен из нитрида титана: теперь маковка Успенского собора горит как золотая, — добавили в митрополии. — Такому покрытию не страшны ни солнце, ни дожди, ни морозы, а срок его службы может достигать 100 лет».

Согласно исторической справке, храм во имя Успения Пресвятой Богородицы был заложен 19 сентября 1801 года. В 1803 году была построена трапезная с двумя престолами. Окончательно работы были завершены в 1817 году. В сентябре 1823 года Орел посетил император Александр I, в честь которого здесь было совершено богослужение. А январе 1826-го в этой же церкви покоилось тело умершего императора, когда его везли из Таганрога в Петербург.

В 1920-х годах летнюю половину церкви отдали под музей религиозных искусств, а трапезную временно оставили для богослужения. Лишь в 1989 году храм вновь был передан во владение общины верующих.

ИА «Орелград»

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